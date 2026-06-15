



1,7 milyon TL kredi için 48 ay vade





Daha yüksek kredi tutarı ve uzun vadeli ödeme planı arayan müşteriler için T10X V2 ve T10F V2 modellerinde 1 milyon 700 bin TL’lik finansman seçeneği de bulunuyor.





Yüzde 3,14 faiz oranıyla sunulan kredinin vadesi 48 ay, aylık taksit tutarı ise 81 bin 310 TL olarak belirlendi. Kredilendirilebilecek tutar, tercih edilen araç versiyonuna ve finansmanı sağlayan bankanın koşullarına göre değişebiliyor.





Kampanya koşulları özetle şöyle:





Kredi tutarı: 1 milyon 700 bin TL

Vade: 48 ay

Faiz oranı: Yüzde 3,14

Aylık ödeme: 81 bin 310 TL





Togg’un finansman kampanyaları kapsamında faizsiz ve uzun vadeli seçenekler birlikte sunuluyor. Araç satın almayı planlayanların toplam geri ödeme, peşinat, araç versiyonu ve banka koşullarını sipariş öncesinde kontrol etmesi gerekiyor.