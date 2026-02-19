Türk mühendislerinin başarısı: Isparta’da üretilen tarım robotları 14 ülkede

ITECHROBOTICS yetkilisi Ferdi Alakuş, yaptığı açıklamada, firmanın yerli üretim anlayışıyla tarım ve hayvancılık alanında farklı robot sistemleri geliştirdiğini söyledi.





Firma olarak aynı zamanda Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) ile paydaş olduklarını belirten Alakuş, "Bu seneye kadar yem itme, buzağı besleme ve gübre sıyırma robotlarımız vardı. Şimdi ise sağım robotları ve yem dağıtıcı robotlar da bunlara eklendi. Türkiye’de bu kadar çeşit robot üretimi yapan tek firmayız." dedi.





Alakuş, AR-GE ve ÜR-GE süreçlerinin ardından pazarlama aşamasının zaman aldığını ancak bugün itibarıyla 14 ülkede robotlarının aktif olarak kullanıldığını dile getirdi.