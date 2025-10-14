Türkiye’de 2025'in ilk 9 ayında en çok satılan otomobiller açıklandı: İşte ilk 10'daki modeller

Türkiye otomotiv pazarında satışlar artışını sürdürürken, Renault Clio yılın 9 ayında da en çok tercih edilen modellerden biri oldu. Togg’un elektrikli modelleri T10X ve T10F güçlü performansıyla dikkat çekerken, Tesla ve BYD gibi markalar da pazarın elektrikli dönüşümünü hızlandırdı. ODMD verilerine göre, hem içten yanmalı hem elektrikli araç satışları yılın ilk üç çeyreğinde geçen yıla kıyasla önemli oranda yükseldi. İşte Türkiye'de en çok satılan 10 otomobil...
Renault Clio, 2025’in ilk 9 ayında da Türkiye’nin en çok satılan otomobili olmayı sürdürdü. Togg, Tesla ve BYD modelleri ise elektrikli segmentte yükselişini hızlandırdı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocak-eylül döneminde geçen yıla kıyasla yüzde 9,15 artarak 927 bin 647 adede ulaştı.
Sadece otomobil satışları yüzde 9,98 artışla 742 bin 687 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 5,92’lik artışla 184 bin 960 olarak gerçekleşti.
Eylül ayında satışlar daha da hız kazandı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 25,7 büyüyerek 110 bin 302 adede yükseldi.
Renault Clio zirvede, Tesla Model Y ikinci sırada
Yılın 9 ayında Türkiye’nin en çok satılan otomobili Renault Clio oldu.
Togg T10X ivme kazandı, T10F güçlü giriş yaptı
Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili Togg T10X, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 29,8 artırarak 22 bin 131 adede çıkardı.
Bu performansla Togg, en çok satılan dördüncü otomobil konumuna yükseldi.
Yeni tanıtılan Togg T10F ise 15 Eylül’de satışa sunulmasına rağmen eylülde 1.194 adetlik satışla elektrikli otomobil pazarında ikinci sıraya yerleşti.
Aynı dönemde Tesla Model Y, 1.664 adetle elektrikli segmentte liderliğini sürdürdü.
Togg’un ilk modeli T10X ise 1.061 adetle üçüncü sırada yer aldı.
Elektrikli modeller artık ilk 10’da
ODMD verileri, Türkiye otomobil pazarında elektrikli modellerin kalıcı bir yer edindiğini gösteriyor.
İlk 10’da Tesla Model Y ve Togg T10X, elektrikli segmentin temsilcileri olarak öne çıkarken hibrit destekli BYD Seal U ve Toyota C-HR modelleri de yükselişini sürdürüyor.
10- TOYOTA Corolla (Benzin)
Eylül: 1.586
Ocak-Eylül: 15.944
9- HYUNDAI i20 (Benzin)
Eylül: 1.912
Ocak-Eylül: 15.983
8- DACIA SANDERO STEPWAY (Benzin)
Eylül: 3.290
Ocak-Eylül: 16.374
7- TOYOTA C-HR (Benzin + Elektrik)
Eylül: 2.080
Ocak-Eylül: 17.755
6- FIAT Egea Sedan (Dizel)
Eylül: 2.022
Ocak-Eylül: 18.323
5- BYD SEAL U (Benzin + Elektrik)
Eylül: 1.041
Ocak-Eylül: 19.534
4- TOGG T10X (Elektrik)
Eylül: 1.061
Ocak-Eylül: 22.131
3- RENAULT Megane Sedan (Benzin)
Eylül: 3.887
Ocak-Eylül: 26.933
2- TESLA MODEL Y (Elektrik)
Eylül: 1.664
Ocak-Eylül: 27.420
1- RENAULT Clio HB (Benzin)
Eylül: 3.707
Ocak-Eylül: 34.151