Türkiye’de 2025'in ilk 9 ayında en çok satılan otomobiller açıklandı: İşte ilk 10'daki modeller

Renault Clio, 2025’in ilk 9 ayında da Türkiye’nin en çok satılan otomobili olmayı sürdürdü. Togg, Tesla ve BYD modelleri ise elektrikli segmentte yükselişini hızlandırdı.





Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocak-eylül döneminde geçen yıla kıyasla yüzde 9,15 artarak 927 bin 647 adede ulaştı.





Sadece otomobil satışları yüzde 9,98 artışla 742 bin 687 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 5,92’lik artışla 184 bin 960 olarak gerçekleşti.





Eylül ayında satışlar daha da hız kazandı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 25,7 büyüyerek 110 bin 302 adede yükseldi.