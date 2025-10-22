Yeni banknotlar bugün tedavüle giriyor: Merkez Bankası duyurdu Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), uzun süredir beklenen yeni emisyon grubundaki 20 TL’lik banknotların bugün itibarıyla (22 Ekim 2025) tedavüle girdiğini duyurdu. Resmî Gazete’de yayımlanan kararla yürürlüğe giren yeni banknotlarda tasarım aynı kalırken, yalnızca imzalarda değişiklik yapıldı. Yeni 20 TL’lerde TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’ın imzaları yer alıyor. Eski banknotların ise geçerliliğini koruyacağı açıklandı.
SADECE İMZALAR DEĞİŞTİ
Yeni 20 TL’lerin, halen kullanımda olan banknotlardan farkı sadece üzerlerindeki imzalar olacak. TCMB’nin açıklamasına göre, yeni tertip 20 TL’lerde Başkan Dr. Fatih Karahan ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’ın imzaları yer alacak.
Bu banknotlar, önceki tertiplerle aynı boyut, renk, desen ve güvenlik özelliklerine sahip olacak.
Yani görsel olarak herhangi bir değişiklik yapılmazken, yeni serinin imza yenilemesiyle birlikte mevcut 20 TL’ler de tedavülde kalmaya devam edecek.