Yeraltında devasa hazine: Çin'de 3.7 trilyon liralık altın rezervi bulundu

Çin’in Hunan Eyaleti’nde yapılan çalışmalar, dünya çapında ses getiren bir keşfi ortaya çıkardı. Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu’ndan araştırmacılar, Wangu altın sahasının derinliklerinde potansiyel olarak bin tondan fazla altın barındıran dev bir yeraltı yatağı tespit etti. Yaklaşık 600 milyar yuan (3,7 trilyon TL) değerinde olduğu belirtilen keşif, on binlerce metrelik sondaj ve gelişmiş 3D modelleme çalışmalarıyla belirlendi.







