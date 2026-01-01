Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
Yeraltında devasa hazine: Çin'de 3.7 trilyon liralık altın rezervi bulundu

Yeraltında devasa hazine: Çin'de 3.7 trilyon liralık altın rezervi bulundu

23:581/01/2026, Perşembe
G: 1/01/2026, Perşembe
Diğer
Sonraki haber

Çin’in Hunan Eyaleti’nde yürütülen çalışmalarda, derinliklerde bin tondan fazla altın barındırabileceği belirtilen ve değeri trilyonlarca lirayı bulan dev bir yeraltı yatağı keşfedildi. Uzmanlar, net rakamlar için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguladı.

Çin’in Hunan Eyaleti’nde yapılan çalışmalar, dünya çapında ses getiren bir keşfi ortaya çıkardı. Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu’ndan araştırmacılar, Wangu altın sahasının derinliklerinde potansiyel olarak bin tondan fazla altın barındıran dev bir yeraltı yatağı tespit etti. Yaklaşık 600 milyar yuan (3,7 trilyon TL) değerinde olduğu belirtilen keşif, on binlerce metrelik sondaj ve gelişmiş 3D modelleme çalışmalarıyla belirlendi.



RAKAMLAR HEYECANLANDIRDI AMA UYARI GELDİ


Yetkililer, bulunan altın miktarının şimdilik tahmini olduğunu vurguladı. Jeologlar, daha fazla sondaj ve test yapılmadan net rakamlar vermenin zor olduğuna dikkat çekti. Açıklamaya göre, 2 bin metre derinlikte 40’tan fazla altın damarı tespit edildi ve mineralleşmenin 3 bin metreye kadar uzanabileceği öngörüldü.

TEK NUMUNEDE DİKKAT ÇEKEN DEĞER


Mynet.com'da yer alan habere göre saha çalışmalarında bazı kaya örneklerinde gözle görülür altın bulundu.


Uzmanlar, tek bir kesitte 138 gram/ton gibi oldukça yüksek bir altın tenörü ölçüldüğünü açıkladı. Ancak bu tür yüksek değerlerin, madenin tamamının kârlı olacağı anlamına gelmediği ifade edildi.

“DERİNLİK MALİYETİ ARTIRIYOR”


Jeoloji uzmanları, bir madenin işletilebilir olması için ortalama tenör, damarların sürekliliği ve kalınlığının büyük önem taşıdığını belirtti. Derin madenlerde ısı, su basıncı, havalandırma ve çıkarma maliyetlerinin ciddi şekilde arttığına dikkat çekildi.

BÖLGE ZATEN ALTIN AÇISINDAN ZENGİNDİ


Wangu sahasının bulunduğu bölge, daha önce de altın potansiyeliyle biliniyordu. Bilimsel çalışmalara göre kuzeydoğu Hunan, Çin’in en önemli altın kuşaklarından biri olarak gösteriliyor. Bu son keşiften önce bile bölgedeki altın kaynaklarının 315 tonu aştığı biliniyordu.

#Çin
#Altın
#Rezerv
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da yarın okullar tatil mi SON DAKİKA? 2 Ocak İstanbul'da hangi ilçelerde okullar tatil oldu? Valilik son dakika açıklamaları