Servetleriyle dikkat çeken ultra zenginlerin favori otomobil markası ortaya çıktı. Lüks, performans ve prestiji bir arada sunan bu markalar, dünyanın dört bir yanındaki milyarderlerin garajlarını süslüyor. Araştırmalara göre, dünya çapındaki zenginler arasında en çok tercih edilen otomobil markası belli oldu. Peki, milyarderlerin vazgeçilmezi haline gelen bu marka hangisi?

1 /14 Lüks otomobil dünyasında, ultra zenginlerin tercihleri her zaman ilgiyle takip edilir. Onlar için bir araç yalnızca ulaşım aracı değil; prestij, konfor ve performansı bir araya getiren bir yaşam tarzı göstergesidir. Zenginlerin araç seçimleri, kişisel zevkleri ve hayat standartlarıyla doğrudan bağlantılıdır.

2 /14 Alman devlerini geride bıraktı

Yapılan son araştırmalar, zenginlerin gözdesi olan otomobil markalarını net bir şekilde ortaya koydu. S&P Global Mobility'nin yayımladığı verilere göre, listenin zirvesinde, adeta bir sürpriz yaşanarak üç büyük Alman markası geride bırakıldı.



3 /14 Araştırmada "ultra zengin" kategorisine, yıllık geliri 500 bin doların üzerinde olan bireyler dahil edildi.

4 /14 İşte ultra zenginlerin en çok tercih ettiği otomobil markası....

5 /14 10- RIVIAN - ABD | ZENGİNLERİN YÜZDE 3.4'Ü TERCİH EDİYOR

6 /14 9- PORSCHE - Almanya | YÜZDE 3.9

7 /14 8- LEXUS - Japonya | YÜZDE 3.9

8 /14 7- FORD - ABD | YÜZDE 4.1

9 /14 6- AUDİ - Almanya | YÜZDE 4.6

10 /14 5- TOYOTA - Japonya | YÜZDE 4.6

11 /14 4- LAND ROVER - İngiltere | YÜZDE 5.8

12 /14 3- MERCEDES - Almanya | YÜZDE 8.7

13 /14 2- BMW - Almanya | YÜZDE 9.9