'Çevremdekiler fark etti'





Elif T., "İşlemden sonra gözümün 15 gün arayla yıkanması gerektiği söylendi. Ben de verilen talimatlara uydum ve salonla iletişimi kesmedim. Bir süre sonra göz kapağımda kabuklanma oluştu. Bunun 15 gün içinde geçeceği söylendi. Ancak 15 gün geçmesine rağmen kabuklanma devam etti. Daha sonra o bölgede kanama meydana geldi. Güzellik salonu ile tekrar iletişime geçtiğimde enfeksiyon kaptığım söylendi ve bunun benden kaynaklandığı belirtildi. Bu süreçte hastaneye gittim ve doktorun verdiği kremleri kullanarak tedavi olmaya çalıştım. Aradan birkaç ay geçtikten sonra ise çevremdekilerin fark etmesi ile göz kapağımda asimetrik bir bozukluk olduğunu öğrendim. Bu benim kendi başıma fark edebileceğim bir durum değildi, birilerinin söylemesi ile anladım. Bunu birkaç ay sonra fark etmemin sebebi ise göz kapağının fazla yakılması nedeniyle gözün kendini çekmiş olmasıdır" dedi.