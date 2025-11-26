12 bin yıllık siyez toprakla buluştu

"Katma değerli ürünler haline getirerek Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağız"





Genç çiftçi Yasin Ciğerci ise atıl arazilerde ekmeye başladıkları siyezin şimdi Türkiye’nin her yerinden ilgi gördüğünü ifade ederek, "12 bin yıllık siyesi bugün toprakla buluşturuyoruz. Allah nasip ederse hasadını yaptıktan sonra taş değirmenimizde işleyip katma değerli ürünler haline getirerek Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağız. Biz bunu uzun yıllardır yapıyoruz. Babam emekli olduktan sonra bu işe gönül vererek başladı. Ben de babamla birlikte bu işe gönül verdim. Şu anda da ilçemizde önemli bir iş yapıyoruz. Allah nasip ederse siyezimizi Türkiye’nin her yerine tanıtmaya çalışıyoruz" diye konuştu.