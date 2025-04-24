147 yıllık hüzünlü göçün anısı: Denizli'de evlerin bahçesinde yetişiyor

Bulgaristan'dan göç eden atalarının Anadolu'ya yanlarına yalnızca eşyalarını almadığını anlatan Aktaş, "Ters laleler o uzun ve zor yolculuğun en narin misafiri olmuş. Aradan geçen sürede büyüklerimiz bu hatıralara gözü gibi bakmış. Bizim için çok değerli olan ters laleleri göçün hatırasıyla yoğrulmuş bir çiçek olarak görüyoruz. Dedelerimiz bunları Deliorman'dan getirmiş. Biz de çocuklarımıza bırakmak istiyoruz. Her yıl büyük emek veriyoruz, bunları korumak bizim görevimiz. Yıllardır bu bizim yörenin geleneksel çiçeği haline geldi." diye konuştu.