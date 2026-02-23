Yeni Şafak
186 kişilik ekip didik didik arıyor: 84 yaşındaki kayıp engelli için herkes seferber oldu

17:0323/02/2026, Pazartesi
DHA
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Salih Ertaş, çalışmaların 16'ncı gününde 186 kişilik ekip tarafından aranıyor.

Kırsal Çağlayan Mahallesi’nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş, 8 Şubat'ta Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek için evden ayrıldı ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. 

Ertaş'a ulaşamayan ailesi, durumu 11 Şubat akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye yönlendirilen ekipler, arama çalışması başlattı.

AFAD, Kayapınar Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan 186 kişilik personel, 23 araç, 1 kadavra köpeği ve 2 dronla Salih Ertaş'ı arıyor.

Bölgedeki tüm köyler aranırken, engebeli arazilerin fazla olması nedeniyle çalışmalar güçlükle sürdürülüyor.

