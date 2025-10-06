Yeni Şafak
25 bitkiden yaptığı özel karışımla bin bir derde deva oluyor

IHA
Diyarbakır’da yıllardır aktarlık yapan esnaf, 25 farklı bitkiyi kullanarak yaptığı özel karışımla vatandaşların derdine derman oluyor.

Merkez Sur ilçesi Hz. Süleyman Caddesi’nde bitkisel ürünler satan esnaf Ali Baran Çelik, 25 farklı bitkiden oluşan özel bir karışım yapıyor.

Yaptığı karışımın gribe, soğuk algınlığına ve yoğun sigara kullananlara iyi geldiğini belirten Baran, "Kim aldıysa bize dua ediyor. Bu karışımı tüketenler gece rahat uyuyor, sabah ise dinç kalkıyor. Soğuk algınlığını ise iki gün gibi kısa sürede atlatmaya yardımcı oluyor" dedi.

Ürünü en kaliteli bitkilerden hazırladıklarını vurgulayan Baran, yetiştirmekte zorlandıklarını da ifade etti. Karışımın fiyatının 200 liradan başladığını ve boyutuna göre fiyatın değiştiğini belirten Baran, vatandaşların bu özel karışıma yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.


