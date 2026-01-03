Yeni Şafak Gazetesi'nin 03 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
5 yeni tarım üssü üretime başlayacak
Organize Tarım Bölgesi (OTB) hamlesi, üretimden istihdama, sanayi entegrasyonundan kırsal kalkınmaya kadar tarım sektöründe kapsamlı bir dönüşüme imza atıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025'i OTB'ler açısından 'sıçrama yılı' olarak tanımlarken, 2026'nın ilk çeyreğinde 5 yeni OTB'nin daha üretime başlamasının hedeflendiğini açıkladı.
30 milyon belgeyi açıyoruz: Yerin dört kat altında saklanan milli hafıza
1916 yılında kurulan Meclis Kütüphanesi, Cumhuriyet’in ve milli iradenin hafızası olan belgelere ev sahipliği yapıyor. Yeni Şafak’a kütüphaneyi ve yerin dört kat altına uzanan Meclis Arşivleri’ni gezdiren TBMM Kütüphanesi Başkanı Azmi Güler, “Kütüphanenin büyük bölümü dijitalleşti. 30 milyon belgenin tamamı vatandaşın erişimine açılacak” dedi.
Fenerbahçe iki yıldız için düğmeye bastı
Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen F.Bahçe, Atalanta'dan Lookman ve Atletico Madrid'den Sörloth için düğmeye bastı. Samsunspor'la salı günü oynanacak Süper Kupa yarı finali sonrası önce İtalya'ya, ardından İspanya'ya çıkarma yapılacak.