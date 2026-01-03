30 milyon belgeyi açıyoruz: Yerin dört kat altında saklanan milli hafıza

1916 yılında kurulan Meclis Kütüphanesi, Cumhuriyet’in ve milli iradenin hafızası olan belgelere ev sahipliği yapıyor. Yeni Şafak’a kütüphaneyi ve yerin dört kat altına uzanan Meclis Arşivleri’ni gezdiren TBMM Kütüphanesi Başkanı Azmi Güler, “Kütüphanenin büyük bölümü dijitalleşti. 30 milyon belgenin tamamı vatandaşın erişimine açılacak” dedi.