4 gün çalışma ve 24 hafta annelik izni masada: 27 bin 530 dilekçe TBMM’ye sunuldu

Komisyona sunulan dilekçelerden birinde, askerliğini yapmamış evli kişilerin askerlik hizmetini ikamet ettikleri ilçe ya da yakın bir kışlada yapabilmesi ve bu süre boyunca en az asgari ücret düzeyinde ödeme yapılması talep edildi. Bir başka başvuruda ise evli ve çalışan vatandaşlar için bedelli askerlik ücretinde indirim, askerlik hizmetine yönelik muafiyet veya erteleme kolaylığı istendi. Ayrıca uzman çavuşların özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik talepler de Komisyona iletilen dilekçeler arasında yer aldı.