41 ilde 'sarı kodlu' alarm: Kar yağışı, sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji'den kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava tahmin raporunu yayımladı.Ukrayna üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini artırırken, İstanbul başta olmak üzere birçok kentte kar yağışı başladı. Bazı bölgelerde fırtınayla birlikte kuvvetli sağanak bekleniyor. 41 il için sarı kodlu alarm verildi. İşte 12 Ocak hava durumu...
Türkiye'de lodosla başlayan ocak ayı, ay ortasında yerini kara bıraktı. Meteoroloji’nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları hızla düşecek, yurt genelinde kış koşulları etkisini artıracak. Ege, Akdeniz, Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu dışında kalan bölgelerde kar yağışı bekleniyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Yurt genelinin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Van ve Iğdır dışında kalan tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Manisa, Denizli, Sinop, Tokat, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların, Doğu Akdeniz, Antalya’nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Buzlanma ve don uyarısı
Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacak. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
41 il için sarı kodlu uyarı
Adana, Adıyaman, Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayınladı.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı 3
- İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3
- İzmir: Çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğleden sonra iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8
- Bursa: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4
- Adana: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
- Antalya: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
- Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimler akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
- Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı 12
- Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 1