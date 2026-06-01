6 bin nüfuslu ilçeye 182 bin kişi akın etti: 9 günde nüfusunun 27 katını ağırladı

10:001/06/2026, Pazartesi
DHA
Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu tarihi ve turistik ilçesi Amasra'ya, Kurban Bayramı tatilinde 45 bin 629 araç girişi oldu. Günübirlik tatilcilerle birlikte yaklaşık 182 bin kişi, ilçeyi ziyaret etti.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Amasra Kalesi’nin bulunduğu, Batı Karadeniz’deki yaz turizminin önemli bölgesi olan Amasra'da, Kurban Bayramı tatilinde 5 bin yatak kapasiteli otellerin tamamı doldu.


Bakir koyları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle de tatilcilerin ilgisini çeken 6 bin 600 nüfuslu Amasra'yı, günübirlik tatilcilerle birlikte 182 bin kişi ziyaret etti.


Emniyet verileri ortaya koydu


Bartın Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre; ilçeye cumartesi günü 6 bin 808, pazar günü 3 bin 727, pazartesi günü 4 bin 534, arife günü 4 bin 575, bayramın 1’inci günü 5 bin 487, bayramın 2'nci günü 7 bin 77, bayramın 3'üncü günü 6 bin 537, bayramın 4'üncü günü araç 6 bin 884 girişi oldu. Toplamda ilçeye 45 bin 629 araç girişi oldu.

1,4 milyonu aşkın ziyaretçi


Öte yandan Kurban Bayramı tatilinde 200 bin nüfuslu Bartın'a, gerek yakınlarının yanına gerekse 59 kilometrelik sahil şeridindeki 1'i mavi bayraklı 19 plaja tatil için gelenlerin istatistikleri çıkartıldı.

Kente, 9 günlük tatilde, Bartın-Karabük, Bartın-İstanbul-Ankara ve Bartın-Kastamonu yollarındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarına göre; 330 bin araç girişi olurken, yaklaşık 1 milyon 400 bine yakın kişinin şehre geldiği tespit edildi. 

