60 yıldır baba mesleğini sürdürüyor: Ayda 150 bin lira kazanıyor

Gençlerin zanaat işlerine ilgi göstermediğinden yakınan usta, "Çırak gelmiyor, herkes okula gidiyor. ‘memur olacağım' diyorlar ama bu meslek de iyi kazandırıyor. Ayda 100 bin lira, 150 bin lira kazanıyorum. Daha fazlası da oluyor. Bu işle 4 çocuğumu üniversitede okuttum, hepsini evlendirdim" diye konuştu.