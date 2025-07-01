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60 yıldır baba mesleğini sürdürüyor: Ayda 150 bin lira kazanıyor

60 yıldır baba mesleğini sürdürüyor: Ayda 150 bin lira kazanıyor

08:021/07/2025, Salı
G: 1/07/2025, Salı
IHA
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Kilis'te yemeni ustası, çocuk yaşta öğrenmeye başladığı baba mesleğini yaklaşık 60 yıldır aralıksız sürdürüyor.

Yemeni ustası Mehmet Baysal, Kilis'te 60 yıl önce öğrenmeye başladığı baba mesleğini, küçük dükkanında severek yapıyor. 68 yaşındaki usta, babasının yanında çırak olarak başladığı zanaatını bugün 7 metrekarelik dükkanında hem üretim hem tamirat yaparak devam ettiriyor.

"Bu işi sevmesem burada 60 yıl oturmazdım''


Ayakkabı tamiri, yemeni üretimi ve imalatı yapan Baysal, mesleği bir sanat olarak gördüğünü belirterek, "Bu işi sevmesem burada 60 yıl oturmazdım. Sabah saat 07.30'da dükkânı açar, işimi severek yaparım" şeklinde konuştu.

"Bu dükkanda mesleği severek yapmaya devam ediyorum"


Babasıyla birlikte kundura üretimi yaptıklarını söyleyen Baysal, "Babam imalat yapardı, ben de yanında öğrendim. Vefatından sonra yemeniye ve tamirata yöneldim. Bu dükkanda mesleği severek yapmaya devam ediyorum" dedi.

Gençlerin zanaat işlerine ilgi göstermediğinden yakınan usta, "Çırak gelmiyor, herkes okula gidiyor. ‘memur olacağım' diyorlar ama bu meslek de iyi kazandırıyor. Ayda 100 bin lira, 150 bin lira kazanıyorum. Daha fazlası da oluyor. Bu işle 4 çocuğumu üniversitede okuttum, hepsini evlendirdim" diye konuştu.

Baysal, geçimini sağladığı mesleğin kendisine ve ailesine çok şey kattığını vurgulayarak, "Allah bu mesleğin yüzü hürmetine her şeyi nasip etti" ifadelerini kullandı.

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