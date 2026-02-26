8 milyon kişi bu güzergâhı kullandı: 8,3 kilometrelik hat 17 dakika sürüyor

8,3 kilometrelik hattın inşasında tarihi surlar ve diğer kültürel miras alanlarının korunarak, modern ulaşım ile tarihi dokunun uyumunun sağlandığını belirten Uraloğlu, "Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Yedikule ve Kazlıçeşme olmak üzere 8 istasyonu kapsayan hattımız İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını yansıtan bir güzergahta yer almasıyla turizme de önemli katkı sunuyor" dedi.



