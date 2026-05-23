ABD’den Green Card başvuru şartlarında radikal değişiklik: O kişilerin başvurusu artık kabul edilmeyecek

ABD, her yıl milyonlarca kişinin umutla beklediği Green Card (Yeşil Kart) başvuru süreçlerinde oyunun kurallarını tamamen değiştiren kritik bir adıma imza attı. ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri'nin yürürlüğe koyduğu yeni kısıtlamalarla birlikte, halihazırda turist, öğrenci veya geçici işçi statüsüyle ülke sınırları içerisinde bulunan yabancıların içeriden başvuru yapmasının önü büyük ölçüde kesildi.
Muafiyet yalnızca olağanüstü durumlarda geçerli
Yürürlüğe giren yeni prosedür uyarınca, geçici vize ile Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan yabancı ülke vatandaşlarının ülke içinden Green Card başvurusu yapabilmelerinin önü büyük ölçüde kapatıldı. Başvuru yapmak isteyen adayların artık kendi anavatanlarına dönerek süreci oradan başlatmaları ve takip etmeleri mecburi hale getirildi. Bu kuralın tek istisnasını ise olağanüstü durumlar oluşturuyor. Adayların bu muafiyetten yararlanıp yararlanamayacağı, başvuru esnasında doğrudan göçmenlik bürosu yetkililerinin yapacağı özel değerlendirmeler sonucunda karara bağlanacak.
Geçici statüler ikamet basamağı olarak kullanılamayacak
Sistemin suistimal edilmesini engellemek amacıyla kurumdan yapılan resmi açıklamada, geçici vizelerin veriliş amaçlarına sadık kalınması gerektiği vurgulandı. Öğrenci, turist veya geçici işçi vizesi gibi göçmen olmayan statüye sahip kişilerin ABD'de bulunma amaçlarının kısa süreli ve belirli bir hedefe yönelik olduğu hatırlatıldı.
Mevcut göçmenlik sisteminin, yasal süreleri dolduğunda bu kişilerin ülkeden ayrılması esasına dayandığını belirten yetkililer, söz konusu geçici ziyaretlerin hiçbir şekilde kalıcı Green Card sürecine geçiş için bir ilk adım veya basamak olarak görülmemesi gerektiğinin altını kesin bir dille çizdi.
Mevcut başvuru takvimi ve işleyiş korunuyor
Kritik ikamet değişikliklerine ve başvuru yeri şartlarına rağmen, Green Card sürecinin genel işleyişinde ve başvuru takviminde herhangi bir esneme veya değişiklik yapılmadı. Başvurular, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine Ekim ayının ilk haftası ile Kasım ayının ilk haftası arasında kabul edilecek.
Adaylar, işlemlerini yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi web altyapısı üzerinden tamamen dijital ortamda (online) yürütmeye devam edecek.