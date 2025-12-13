Adana’da 493 dönümlük alan eko turizme açılıyor: Parkurlar kamp alanları seyir terası ve bungalov yapılacak

Saimbeyli Belediyesi tarafından Orman İşletme Müdürlüğü’nden 20 yıllığına kiralanan alanın motosiklet parkurları, kamp alanları, cam seyir terası, bungalov evler ile bölgenin turizm yüzü olmasının hedeflendiği belirtildi. Bu çerçevede saha incelemesi gerçekleştirildi. Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Orman İşletme Müdürü Ayhan Uyaroğlu ile birlikte sahada proje ekibi ile birlikte detaylı çalışmalara başladı.







