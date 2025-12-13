Yeni Şafak
Adana’da 493 dönümlük alan eko turizme açılıyor: Parkurlar kamp alanları seyir terası ve bungalov yapılacak

Adana’da 493 dönümlük alan eko turizme açılıyor: Parkurlar kamp alanları seyir terası ve bungalov yapılacak

10:0313/12/2025, Cumartesi
IHA
Adana Saimbeyli’de 493 dönümlük alan, içerisinde motosiklet parkurları, kamp alanları, cam seyir terası ve bungalov evlerin olduğu eko turizm bölgesine dönüşmesi için çalışmalara başlandı.

Saimbeyli ilçesinde Yeşilbağlar Obruk mevkiinde bulunan 493 dönümlük alanın eko turizme kazandırılmak üzere ilçede ilk kez turizm yatırımına dönüştürülmeye başlandığı bildirildi.

 Saimbeyli Belediyesi tarafından Orman İşletme Müdürlüğü’nden 20 yıllığına kiralanan alanın motosiklet parkurları, kamp alanları, cam seyir terası, bungalov evler ile bölgenin turizm yüzü olmasının hedeflendiği belirtildi. Bu çerçevede saha incelemesi gerçekleştirildi. Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Orman İşletme Müdürü Ayhan Uyaroğlu ile birlikte sahada proje ekibi ile birlikte detaylı çalışmalara başladı.



Başkan Dal, Saimbeyli’nin doğal güzelliklerinin vitrine çıkarılması gerektiğine vurgu yaptı. Başkan Dal, "Orman İşletme Müdürlüğümüzden kiralanan 493 dönümlük alan belediyemizin kullanımında olacak. Amacımız Saimbeyli ilçemizin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak. Bu alanda cam seyir terası, bungalov evler, motocross ve off-road parkurları oluşturacağız. Saimbeyli’ye ekstra değer katacağına inanıyoruz. Motosiklet, cross, dağcılık ve kamp ekiplerinden oluşan yüzlerce kişilik grupları bölgemizde ağırlamaya hazırlanıyoruz" dedi.



#adana
#saimbeyli
#turizm
