Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025 yılı takvimi doğrultusunda yürütülen 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için kritik süreç bugün itibarıyla başladı. MEB’in yayımladığı “2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu” ile tercih dönemi resmileşirken, sözlü sınavda başarılı olan binlerce aday için yeni bir aşamaya geçildi. Öğretmen adayları, 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda tercihlerini yapacak.

1 /7 15 bin öğretmen atamasına yönelik tercih süreci, atama bekleyen binlerce adayın gündemindeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan “2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu” ile birlikte, söz konusu atamalar için tercih dönemi bugün resmen başladı.

2 /7 Gözler şimdi atama gününe çevrildi. Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre 15 bin öğretmenin ataması 24 Kasım’da gerçekleştirilecek; güvenlik soruşturması sürecinin tamamlanmasıyla birlikte göreve başlangıçlar ise 19 Ocak 2026’da yapılacak.

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama paylaştı. Açıklamasında; "2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklayacağız." ifadelerini kullanan Tekin, sonuçlar için Öğretmenler Günü'nü işaret etti.





3 /7 15 BİN ÖĞRETMEN İÇİN TERCİH SÜRECİ

MEB’in yayımladığı kılavuza göre, sözlü sınavda başarı gösteren öğretmen adayları tercihlerini tamamen dijital ortamdan iletecek. Adaylar, belirtilen tarihler arasında istedikleri eğitim kurumlarını seçerek başvurularını onaylayabilecek.

4 /7 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakanlık tarafından açıklanan 2025 tercih ve atama takvimiyle atama günü de netleşti. Buna göre, 15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması 24 Kasım 2025’te gerçekleştirilecek.

5 /7 ATANAN ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ataması yapılan öğretmenler, haklarında yürütülecek güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihinden itibaren görevlerine başlayacak.

6 /7 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

-Kurum tercih başvuruları, kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanmak suretiyle elektronik ortamda alınacak. Adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek. -Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. -Adaylar, başvurunun ilk aşamasında başvuru yaptıkları alanda tercih yapacak. -Tercihler eğitim kurumları arasından istenilen öncelik sırasına göre yapılabilecek.