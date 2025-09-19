Afyonkarahisar'da dünya rekoru kırıldı: 1930 kilo ağırlığındaki sucuklu yumurta Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Gemici konuşmasının ardından Belediye Başkanı Burcu Köksal'a belge takdim etti. Başkan Köksal, çok büyük bir heyecanla beklediğini ifade ederek, "Şu an çok mutluyuz, biz 1000 kilo ile yola çıkmıştık ama 1930 kilo ile dünya rekorunu kırdık. Afyonkarahisar'ımızın adını bir kez daha duyurduk. Bunun için çok mutluyuz" diye konuştu.