Ağaç dalı yaya ve araç trafiğinin ortasına düştü: Facia kıl payı atlatıldı

"Aşırı rüzgardan kabak ağacının kırılıp elektrik sistemi üzerine düştüğünü gördük"





Yoldan geçerken olayı gören Hüdayi Çalışkan, "Olayı gördüğümüzde tramvaylar çalışmadığını, daha sonra aşırı rüzgardan kabak ağacının kırılıp elektrik sistemi üzerine düştüğünü gördük. Belediye ekipleri bu olaya el koymuş. Şu anda da çalışmalar devam ediyor ve yakın zamanda da normale döneceğine inanıyorum. Çalışanlara teşekkür ederim" dedi.