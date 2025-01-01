Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ahmed Şara Suriye'deki Hristiyan cemaatinin temsilcileriyle görüştü

Ahmed Şara Suriye'deki Hristiyan cemaatinin temsilcileriyle görüştü

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
15:571/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Azınlık temsilcileriyle sık sık bir araya gelen Özgür Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara azınlıklara baskı yapıldığına dair algı operasyonlarını da yıkıyor. Son olarak 31 Aralık Salı günü Suriyeli Hristiyan cemaatinin temsilcileriyle buluşan Şara görüşmede, azınlıklara yönelik ayrımcılığa izin verilmeyeceğini vurguladı.

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, Suriye'deki Hristiyan cemaatinin önde gelen isimleriyle bir araya geldi. 

31 Aralık günü gerçekleşen görüşmede Şara, azınlıklara karşı herhangi bir ayrımcılık yapılmayacağının altını çizdi.

Kapsayıcı politika vurgusu


Şara, Aleviler dâhil olmak üzere hiçbir azınlığa karşı intikam ve kin duygusuyla yaklaşmayacaklarını ifade ederek kapsayıcı bir politika benimseyeceklerini belirtti.

Ahmed Şara, daha önceki röportajlarında da Suriye'nin Afganistan'dan farklı olduğunu ve farklı etnik ve dini gruplardan oluştuğunu belirtmiş ve Suriye'nin yönetiminin Suriye sosyolojisine uygun olacağını vurgulamıştı.


Suriyeli Hristiyanlar daha çok başkent Şam ve Halep çevresinde yaşıyor.

Dürzi lider ile de görüşmüştü


Esed ve rejimini sert bir dille eleştiren Dürzi lider Velid Canbolat, Lübnan'daki Dürzi Ruhani lideri Sami Ebu el Mona'nın da aralarında bulunduğu siyasi ve dini bir heyetin lideri olarak geçtiğimiz günlerde Suriye'ye gelmişti.


Başkent Şam'da Şara ile görüşen Canbolat'ın bu ziyareti aynı zamanda Suriye'ye yıllar sonra yaptığı ilk ziyaret olma özelliği taşıyordu. Öte yandan Canbolat, 15 Aralık'taki telefon görüşmesinde, Ahmed Şara'yı Esed yönetiminin devrilmesi dolayısıyla tebrik etmişti.

#Ahmed Şara
#Suriye
#Hristiyan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SON GELİŞMELER: Aile destek ödemesi uzatıldı mı 2025 son dakika?