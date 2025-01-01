Ahmed Şara Suriye'deki Hristiyan cemaatinin temsilcileriyle görüştü

Azınlık temsilcileriyle sık sık bir araya gelen Özgür Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara azınlıklara baskı yapıldığına dair algı operasyonlarını da yıkıyor. Son olarak 31 Aralık Salı günü Suriyeli Hristiyan cemaatinin temsilcileriyle buluşan Şara görüşmede, azınlıklara yönelik ayrımcılığa izin verilmeyeceğini vurguladı.
Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, Suriye'deki Hristiyan cemaatinin önde gelen isimleriyle bir araya geldi.
31 Aralık günü gerçekleşen görüşmede Şara, azınlıklara karşı herhangi bir ayrımcılık yapılmayacağının altını çizdi.
Kapsayıcı politika vurgusu
Şara, Aleviler dâhil olmak üzere hiçbir azınlığa karşı intikam ve kin duygusuyla yaklaşmayacaklarını ifade ederek kapsayıcı bir politika benimseyeceklerini belirtti.
Ahmed Şara, daha önceki röportajlarında da Suriye'nin Afganistan'dan farklı olduğunu ve farklı etnik ve dini gruplardan oluştuğunu belirtmiş ve Suriye'nin yönetiminin Suriye sosyolojisine uygun olacağını vurgulamıştı.
Suriyeli Hristiyanlar daha çok başkent Şam ve Halep çevresinde yaşıyor.
Dürzi lider ile de görüşmüştü
Esed ve rejimini sert bir dille eleştiren Dürzi lider Velid Canbolat, Lübnan'daki Dürzi Ruhani lideri Sami Ebu el Mona'nın da aralarında bulunduğu siyasi ve dini bir heyetin lideri olarak geçtiğimiz günlerde Suriye'ye gelmişti.
Başkent Şam'da Şara ile görüşen Canbolat'ın bu ziyareti aynı zamanda Suriye'ye yıllar sonra yaptığı ilk ziyaret olma özelliği taşıyordu. Öte yandan Canbolat, 15 Aralık'taki telefon görüşmesinde, Ahmed Şara'yı Esed yönetiminin devrilmesi dolayısıyla tebrik etmişti.