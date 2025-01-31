Ahmed Şara'dan bir ilk daha: 'Tamamlandıktan sonra ilan edeceğiz' diyerek duyurdu

Şara, "Kadını, erkeği ve gençleriyle Suriye'nin çeşitliliğini yansıtan kapsamlı bir geçiş hükümeti oluşturmak için çalışacağız. Bu hükümet özgür ve adil seçimler aşamasına ulaşana kadar, yeni Suriye'nin kurumlarını inşa etme görevini üstlenecek" dedi.



