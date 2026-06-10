AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan sosyal medyaya damga vuran çalışma: #İstanbulYönetilemiyor

İl Başkanı Abdullah Özdemir paylaşımında, “İstanbul yönetilemiyor. Her geçen gün bu şehirde yaşamak daha da zorlaşıyor. Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul, sahip olduğu devasa bütçeye rağmen temel sorunlarına çözüm üretemeyen bir anlayışla karşı karşıya” ifadelerini kullandı.







