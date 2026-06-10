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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan sosyal medyaya damga vuran çalışma: #İstanbulYönetilemiyor

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan sosyal medyaya damga vuran çalışma: #İstanbulYönetilemiyor

10:5610/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın "#İstanbulYönetilemiyor" etiketiyle başlattığı ve 39 ilçenin eş zamanlı katıldığı sosyal medya çalışması Türkiye gündeminde öne çıktı.

İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul'un ulaşım, trafik, metro arızaları, toplu taşıma aksaklıkları, erişilebilirlik, otopark, çevre, mezarlık bakımı, deprem ve kentsel dönüşüm gibi temel sorunlarına dikkat çekti.

Paylaşımlarda özellikle ulaşım sorunları ve deprem riskine karşı yetersiz kentsel dönüşüm çalışmaları eleştirilirken, İstanbul'un polemik yerine hizmet odaklı bir yönetime ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

İl Başkanı Abdullah Özdemir paylaşımında, “İstanbul yönetilemiyor. Her geçen gün bu şehirde yaşamak daha da zorlaşıyor. Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul, sahip olduğu devasa bütçeye rağmen temel sorunlarına çözüm üretemeyen bir anlayışla karşı karşıya” ifadelerini kullandı.



Paylaşımlarda özellikle son dönemde sıkça yaşanan metro arızaları, yürüyen merdiven ve asansör sorunları, metrobüs ve İETT kaynaklı aksaklıklar ile İstanbul trafiğinin vatandaşların günlük yaşamına etkilerine dikkat çekildi.



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