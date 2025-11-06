Yeni Şafak
Akrabasını sürekli harçlık istediği için av tüfeğiyle vurmuş

23:506/11/2025, Perşembe
DHA
Adana'da para isteyen akrabası Ahmet K.’yı (41), çıkan kavgada av tüfeğiyle bacağından vuran pastane çalışanı Şevki S. (48), tutuklandı. Şevki S.’nin, ifadesinde, “Sürekli gelip, benden harçlık istiyordu. Birkaç kez verdim ancak istemeye devam etti. Çok üsteleyince küfürleştik. Bir anlık öfkeyle vurdum” dediği ortaya çıktı.

Olay, 5 Kasım saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar’daki bir pastanede meydana geldi. Daha önce silahlı saldırı ve el bombasının atıldığı pastanede çalışan Şevki S.’nin yanına gelen akrabası Ahmet K., iddiaya göre para istedi. Şevki S. parayı vermek istemeyince taraflar arasında tartışma çıktı. 

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Şevki S., Ahmet K.’yı av tüfeğiyle bacağından vurup, dakikalarca darbettikten sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmet K., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

‘BİR ANLIK ÖFKEYLE VURDUM’


Bölgede araştırma yapan motorize polis ekipleri, şüpheli Şevki S.’yi yakındaki bir akaryakıt istasyonunda olayda kullandığı tüfekle birlikte yakaladı. Gözaltına alınıp, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Şevki S., ifadesinde, “Sürekli gelip, benden harçlık istiyordu. Birkaç kez verdim ancak istemeye devam etti. Çok üsteleyince küfürleştik. Bir anlık öfkeyle vurdum” dedi.

TUTUKLANDI


Emniyetteki işlemlerinin sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi’ne götürülen Şevki S., gazetecilere, “Nefsi müdafaa var” dedi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

