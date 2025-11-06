Akrabasını sürekli harçlık istediği için av tüfeğiyle vurmuş

‘BİR ANLIK ÖFKEYLE VURDUM’





Bölgede araştırma yapan motorize polis ekipleri, şüpheli Şevki S.’yi yakındaki bir akaryakıt istasyonunda olayda kullandığı tüfekle birlikte yakaladı. Gözaltına alınıp, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Şevki S., ifadesinde, “Sürekli gelip, benden harçlık istiyordu. Birkaç kez verdim ancak istemeye devam etti. Çok üsteleyince küfürleştik. Bir anlık öfkeyle vurdum” dedi.