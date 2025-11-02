Aksaray'da yıllara meydan okuyan Bezirhane: Kayalıklara oyularak inşa edilmiş, turistlerin ilgi odağı oldu

12-13’üncü yüzyıllarda Aksaray’da yaşayan insanların aydınlatmada yaktığı yağ yapımı için kurduğu ve bezir yağının üretildiği Bezirhane, günümüzde hala diriliğini korurken, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.
Tarihi ve kültürel açıdan birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve Kapadokya’nın giriş kapısı olan Aksaray’daki Bezirhane yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Güzelyurt ilçesine bağlı Belisırma köyünde bulunan ve 12.-13. yüzyıllarda yaşayan insanlar tarafından yapılan Bezirhane hala diriliğini korurken, turistler Bezirhane içinde bulunan ve yağ yapımında kullanılan o günün teknolojisini merakla inceliyor.
Kayalara oyularak yapılmış olan Bezirhane’ye, kemerli bir girişle ulaşılıyor. Bezirhane içerisinde ahşap malzemeden yapılmış bezir yağı havuz teşkilatı bulunurken, 12. ve 13’üncü yüzyıllar arasına tarihlenen Bezirhane, tek nefli uzunlamasına dikdörtgen planda inşa edilmiş.
Yapının tavan ve duvarlarında yer alan Vaftiz, Metamorfosis, Fırında Üç İbrani Genci, Deesis, Aziz ve Martirler sahnesinin bulunduğu freskolar aşırı nem sonucu tahrip olurken, Bezirhane yapıldığı dönemde bölge halkının aydınlatmada kullandığı bezir yağı üretimi yeri olarak kullanılmış.
Izgın adı verilen bir ot türünün Bezirhanede ezilip işlenmesinin ardından ottan çıkarılan yağın işlenmesi sonucunda bezir yağı elde edilmiş.
Ürettikleri yağı hem kullanıp hem de ticaret yapıp satıyorlarmış
Bölge halkından Birol Tezer (53) bölge halkının geçmişine ışık tutan Bezirhane’nin aydınlatmada kullanılan yağ üretimi için inşa edildiğini belirterek, "Bezirhane, bizim dedelerimiz burada Izgın otundan yağ çıkartmışlar. Bunların birinci kalitesini yemişler, ikinci kalitesini gaz lambası gibi aydınlatmada kullanılan ürünlerde kullanmışlar...
Dışarıda kağnılar yürüdükçe bu alet dönüyormuş. Döndükten sonra da yağ ortaya çıkıyormuş. Yağları da buradan katırlarla Aksaray veya köylerinde satıyorlarmış" dedi.