Alanya’da freni boşalan kum yüklü kamyon dehşeti: Bir kişi hayatını kaybetti

16:0223/10/2025, Perşembe
IHA
Antalya’nın Alanya ilçesinde freni boşalan kum yüklü hafriyat kamyonu karşı yönden gelen başka bir kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Şarampole yuvarlanan araçlardaki sürücülerden biri hastanede hayatını kaybederken diğer sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Taş ocağı yönünden Elikesik merkez yönüne seyreden Abdullah Yücesan (53) idaresindeki 21 D 2101 plakalı kum yüklü kamyonun freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon, karşı yönden gelen C.Ö (48) idaresindeki 07 BMP 494 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Araçlarda sıkışan sürücüler ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdullah Yücesan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer sürücü C.Ö.’nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#alanya
#fren
#kamyon
