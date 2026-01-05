Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Alanya'da okulda yangın çıktı: Eğitime 2 gün ara verildi

Alanya'da okulda yangın çıktı: Eğitime 2 gün ara verildi

15:175/01/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir ilkokulun zemin katındaki sınıfta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Okulda bugün ve yarın olmak üzere eğitime 2 gün ara verildi.

Güllerpınarı Mahallesi Büyükhasbahçe Caddesi'ndeki Kemal Şuberi İlkokulu'nun giriş katındaki 1A sınıfında, klima ünitesinden kaynaklanan yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, okul yönetimi öğrencileri tahliye etti.



Okula gelerek yangını söndüren itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanın olmadığını belirledi.

Çocuklarını merak eden veliler de okula geldi.Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk de okula gelerek yangın hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Öztürk, gazetecilere, bir sınıfta klima kaynaklı ufak çaplı bir yangının meydana geldiğini söyledi.

Öğle arası olduğu için sınıfların boş olduğunu belirten Öztürk, okul yönetimi ve itfaiye ekiplerinin olaya hızla müdahale ettiğini ve yangından kimsenin etkilenmediğini dile getirdi.

Zarar gören sınıfın tadilatının en kısa sürede yapılacağını dile getiren Öztürk, yangın nedeniyle okulda bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiğini kaydetti.

#Antalya
#Alanya
#eğitim
#ilkokul
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Ardahan kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Ardahan kurası