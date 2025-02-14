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Oluşması binlerce yıl sürdü, gün ışığında adeta büyülüyor: Türkiye’de üç yerde var

Oluşması binlerce yıl sürdü, gün ışığında adeta büyülüyor: Türkiye’de üç yerde var

18:3314/02/2025, Cuma
IHA
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Ankara’nın doğal güzellikleri arasında yer alan Gökkuşağı Tepeleri, eşsiz renk geçişleriyle görenleri adeta büyülüyor.

Eşsiz renk geçişleriyle görenleri büyüleyen Ankara'nın doğal güzellikleri arasında yer alan Gökkuşağı Tepeleri havadan görüntülendi.

Binlerce yıl süren jeolojik süreçlerin izlerini taşıyan ve farklı minerallerin birikmesiyle oluşan tepeler, gün ışığında renklerini daha da belirginleştiriyor.

 Özellikle dron çekimlerinde ortaya çıkan etkileyici manzaralar, doğa severler ve fotoğrafçılar için bölgeyi cazip bir rota haline getiriyor.

Tepelerdeki kayaçlar, içerdiği mineraller ve demir oksitlerinin oksijenle tepkimeye girmesi sonucu farklı renkler alıyor. 

Bu doğal kimyasal reaksiyonlar, kayaların üzerinde oluşturduğu desenlerle bölgeyi açık hava galerisine dönüştürüyor.

Ankara şehir merkezine yaklaşık 140 kilometre mesafede bulunan Gökkuşağı Tepeleri, dağlık ve plato alanlarının birleşimiyle geniş bir coğrafi yapıya sahip.

Yüksek noktalardan bakıldığında, çevredeki vadiler ve dağ sıralarıyla birleşen muazzam bir panoramik manzara sunuluyor.

Türkiye’de Erzurum ve Iğdır’da da bulunduğu bilinen tepelerde, özellikle dron çekimlerinde ortaya çıkan etkileyici manzaralar, doğa severler ve fotoğrafçılar için bölgeyi cazip bir rota haline getiriyor.



#Ankara
#Gökkuşağı Tepeleri
#Manzara

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