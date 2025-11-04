Yeni Şafak
Ankara’da toprak kayması meydana gelen yol trafiğe kapatıldı

23:484/11/2025, Salı
IHA
Ankara’nın Beypazarı ilçesi Adaören Mahallesi’nde toprak kayması meydana gelen yol, jandarma ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.Alınan bilgiye göre, Beypazarı ilçesine 21 kilometre uzaklıktaki Adaören Mahallesi giriş yolunda çıkan kaynak suyu toprak kaymasına neden oldu. Toprak kayması nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemi alınırken, mahalle sakinleri evlerine gidebilmek için alternatif yolları kullandı."Çıkan suyun değerli bir su olduğu kanısındayız"Adaören Mahallesi Muhtarı Yusuf Ok, "Mahallemizin girişinde yolun üstünde su çıktı. Çıkan su ile mahalle girişindeki yola toprak kaydı. Beypazarı jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparak, yolu geçici olarak trafiğe kapattı. Kırsal alanda çıkan suyu mahalle muhtarlığı olarak analiz yaptıracağız. Çıkan suyun değerli bir su olduğu kanısındayız" dedi.

