Anne-babasını depremde kaybeden Mehmet Ali sporla hayata sarıldı: Avrupa şampiyonu oldu

‘MORAL OLUYOR'

Sporun kendisine çok şey kattığını belirten Mehmet Ali Kaya, hedefinin dünya derecesi olduğunu söyledi. Depremde anne ve babasının yanı sıra birçok arkadaşı ve akrabasını da kaybettiğini anlatan Kaya, “Bu spora 1 yıl önce arkadaşımın tavsiyesiyle başladım. Bir gün okul çıkışı 'Gelir misin' dedi, ben de gittim. Sonra Hidayet hocamın desteğiyle bu duruma kadar geldim. Bendeki ışığı gördüler. Geçen haftalarda Avrupa’ya gittik, Bulgaristan’da Avrupa Şampiyonası’nda takımlı şekilde birinci olduk. Depremde annemi ve babamı kaybettim, çok arkadaşım da öldü. Amcama geçtim. Amcam da yeni okulumuza kayıt yaptırdı, yeni arkadaşlarım oldu. Hepsi bana çok iyi şeyler kazandırdı. Daha çok çalışacağım, dünya kupasına hazırlanıyorum. İspanya’da olacak. Hidayet hocamın desteğiyle daha iyi çalışacağım. Orada da birincilik alacağımı düşünüyorum. Bana moral oluyor. Benim yaşımdaki gençler hepsi bence bir spora gitmeli, hepsinin bir sporla uğraşması lazım'' dedi.