Antalya’da ilkokulda yangın çıktı: Öğrenciler tahliye edildi

Edinilen bilgiye göre, birinci katta bulunan memur odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, adrese polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.