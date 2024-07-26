Antalya'da sağanak ve fırtına hasara yol açtı: Caminin minaresi ile ağaçlar devrildi seralar zarar gördü

Bölgede yaklaşık 20 serada hasar olduğunu belirten Bakırcı, "Bazı evlerimizin üzerine ağaçlar devrildi, bundan kaynaklı hasar var. Öte yandan irili ufaklı 50'ye yakın ağaç devrildi. Fırtınadan dolayı dün geceden beri bölgede elektrik yok, ekipler çalışmalarına devam ediyor. Allah'a şükür kimsenin canına bir şey olmadı" dedi.