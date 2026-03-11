APP plaka cezası kalktı mı, cezalar iptal mi edildi? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni düzenleme ile APP plaka kullanan araç sahiplerine ağır cezalar uygulanacağı belirtildi. Ancak son yapılan açıklama ile cezalar iptal edildi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle denetimlerin 1 Nisan 2026’ya kadar rehberlik ve bilgilendirme şeklinde yapılacağı öğrenildi. İşte APP plakada yaşanan son gelişmeler, APP Plaka nedir, nasıl anlaşılır, cezası ne kadar? APP plaka cezası kalktı mı, cezalar ertelendi mi?
APP plaka kullanımına yönelik cezai yaptırımlar içeren düzenleme kapsamında yeni bir uygulamaya gidilecek.
Karayolları Trafik Kanunu’nun 23. maddesinde yer alan “yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak” fiiline uygulanan idari para cezası miktarının artırılmasını öngören torba kanun değişikliği çerçevesinde plaka kullanımına ilişkin denetim süreci yeniden düzenlenecek.
GEÇİŞ SÜRECİ KARARI
Elde edilen bilgilere göre, plaka değişim işlemleri sırasında yaşanan yoğunluk ve oluşan kuyruklar nedeniyle denetimler 1 Nisan 2026 tarihine kadar rehberlik ve bilgilendirme çalışması şeklinde gerçekleştirilecek. Bu süreçte vatandaşların plaka değişim işlemlerini tamamlaması için geçiş süreci uygulanacak.
Ayrıca 27 Şubat’tan itibaren kesilen APP plaka cezaları da iptal edilecek.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre uygulamanın kapsamı şöyle olacak:
Yetkilendirilmiş kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılmış ve mühürlenerek vatandaşlara verilmiş plakalar, kanunda belirtilen standartların dışında olsa dahi cezai işleme konu edilmeyecek.
Ancak vatandaşın yetkili kuruluş tarafından basılmış ve mühürlenmiş plakayı aldıktan sonra plaka üzerinde ekleme veya değişiklik yapması halinde 4 bin TL idari para cezası uygulanacak.
Öte yandan TŞOF dışında yetkisiz şekilde plaka basan yerlerden temin edilen sahte veya gayriresmî plakaları araçlarında kullananlar için ise 140 bin TL idari para cezası uygulanmaya devam edecek.
Düzenlemenin temel amacının, başta uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı ve terör gibi suçlarla mücadele kapsamında kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların güvenliğinin temin edilmesi olduğu belirtiliyor. Bu çerçevede plaka standartlarının korunmasının güvenlik açısından kritik önem taşıdığı ifade ediliyor.
APP PLAKA NEDİR?
APP (Avrupa Press Plaka), standart plaka fontlarından farklı olarak daha kalın, büyük ve estetik görünen karakterlerin kullanıldığı, ancak Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne uygun olmayan "standart dışı" plakadır.
Görünüm olarak daha dikkat çekici olsa da Türkiye'de kullanımı kesinlikle yasaktır ve ağır yaptırımları bulunmaktadır.
APP PLAKA CEZASI 2026 NE KADAR, KAÇ TL?
APP plaka taktığı veya kullandığı tespit edilen kişilere 140.000 TL para cezası uygulanacak. APP plaka kullanan araçlar 30 gün boyunca trafikten men edilecek. Sürücüler ihlali tekrarlanması durumunda 280.000 TL para cezası ödeyecek ve ayrıca 5 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabilecek.
APP PLAKA İLE NORMAL PLAKA ARASINDAKİ FARKLAR
Normal plakalar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu iş birliğiyle yetkilendirilen plaka basım merkezlerinde üretilen, üzerinde sahteciliği önlemeye yönelik güvenlik unsurları bulunan ve resmi mühürle tescillenen plakalardır. APP plakalar ise çoğunlukla estetik görünüm amacıyla tercih edilen ve standart plaka tasarımından farklı özellikler taşıyan plakalar olarak bilinir. APP plaka ile normal plaka arasındaki farklar şu şekilde özetlenebilir:
Yazı Tipi: Normal plakalar belirlenen standartlara uygun ince ve sabit bir font kullanır. APP plakalar ise genellikle “Beşiktaş baskı” ya da “Fransız baskı” olarak adlandırılan daha kalın ve dikkat çekici yazı karakterleriyle hazırlanır.
Mühür: Standart plakaların üzerinde yetkili kurum tarafından uygulanan resmi soğuk mühür bulunur. APP plakaların büyük bölümünde bu mühür yer almaz ya da standart şekilde uygulanmaz.
Hologram: Normal plakaların sol tarafındaki mavi “TR” bandı üzerinde dalgalı güvenlik hologramı bulunur. APP plakalarda ise bu güvenlik unsuru çoğu zaman yer almaz.
Muayene Geçerliliği: Standart plakalar araç muayenesinde herhangi bir sorun oluşturmaz. APP plakalar ise yönetmelikte belirtilen plaka standartlarına uymadığı için muayenede “ağır kusur” kapsamında değerlendirilebilir.
APP PLAKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
APP plakası yerine orijinal plakaya geçmek isteyen araç sahipleri için süreç, elinde orijinal plakası olanlar ve olmayanlar açısından farklı ilerliyor. Orijinal plakası bulunanlar, APP plakalarını araçlarından söküp imha ederek kendi plakalarını kullanabiliyor. Ancak orijinal plakası olmayanlar için işlemler biraz daha uzun ve detaylı.
Öncelikle araç sahiplerinin, bağlı bulundukları emniyet biriminin trafik şubesine giderek mevcut plakalarının kaybolduğunu veya APP plaka ile değiştirileceğini bildirmesi gerekiyor. Trafik şubesinden alınan resmi belgelerle noter işlemlerine geçiliyor. Noter, yeni ruhsatın düzenlenmesi ve araç için yeni harf ve seriden oluşan plakanın atanması işlemlerini gerçekleştiriyor. Ayrıca noter, yeni plaka basımı için gerekli evrakları da hazırlıyor.
Evrakların hazırlanmasının ardından araç sahipleri, plaka basım atölyelerine giderek uzun sıralar bekliyor ve yeni harf ve seri numarasına sahip orijinal plakalarını teslim alabiliyor. Bu süreç, özellikle ilk kez plaka alan veya kayıp nedeniyle yeni plaka isteyenler için birkaç aşamadan oluşuyor.