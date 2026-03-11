GEÇİŞ SÜRECİ KARARI





Elde edilen bilgilere göre, plaka değişim işlemleri sırasında yaşanan yoğunluk ve oluşan kuyruklar nedeniyle denetimler 1 Nisan 2026 tarihine kadar rehberlik ve bilgilendirme çalışması şeklinde gerçekleştirilecek. Bu süreçte vatandaşların plaka değişim işlemlerini tamamlaması için geçiş süreci uygulanacak.





Ayrıca 27 Şubat’tan itibaren kesilen APP plaka cezaları da iptal edilecek.







