Ekmeğin üzerindekiler dikkat çekti





"Yapılan epigrafik incelemelerde, yazıtta 'Kutsanmış İsa’ya Şükranlarımızla' ifadesinin yer aldığı belirlenmiştir. Ekmek üzerindeki figür, klasik ’Kurtarıcı İsa’ (Pantokrator) betimlerinden farklı olarak ’Ekici’ veya ’Çiftçi İsa’ biçiminde tasvir edilmiştir. Bu ikonografinin, dönemin dini anlayışında bereket ve emeğin sembolik önemine işaret ettiği değerlendirilmektedir. Diğer ekmek örneklerinde Malta Haçı biçiminde baskı bezemeler tespit edilmiştir.



