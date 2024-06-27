Artan hasta sayısı dikkat çeken doktorun ölüleri muayene ettiği ortaya çıktı

"Destek ödemesinden faydalanmayı amaç edinmiş"





Soruşturma sonucunda, müfettişlerin tuttuğu soruşturma tutanağında şu görüşlere yer verildi:





"Soruşturmanın bu aşamasında, vatandaşlar yoğun bir şekilde Dr. Mustafa Ö., hemşire Süreyya P., hemşire Asiye B.H., tarafından aranarak aile sağlığı merkezine boy-kilo için davet edilmiş, gelemeyecek durumda olanlar için ‘müdürlükten veya bakanlıktan aranırsanız, aile sağlığı merkezine gittik boy-kilo ölçtürdük deyin' denilmiştir. İfadelerde anlaşıldığı üzere bu yoğun aramalarda bazı vatandaşların vefat ettiğine tesadüf edilmiş ve Dr. Mustafa Ö., tarafından bu vefat tarihinden sonraki işlemlerinin silinme cihetine gidilmiştir. Bu durum Dr. Mustafa Ö. tarafından işlem yapıldığı belirlenip, soruşturma aşamasında da tarafımızca tespit edilmiştir. Anlaşılmaktadır ki bazı resmi veriler üzerinden kazanç sağlanmasına rağmen, sonrasında veri silinmesinden çekinilmemiştir. İfadeler alınma aşamasında Dr. Mustafa Ö.'nün 8 aydır beraber çalıştığı Süreyya P.'yi 12 konuda uyaran yazı kaleme alınmış ve müdürlüğümüze gönderilmiştir. Bu uyarı metninde ‘ölü insanlara izlem girdiğiniz' noktasında hemşire Süreyya P.'nin uyarıldığı ve bu uyarının soruşturma aşamasında yapılmasının manidar ve sorumluluğu üzerinden atma gayreti olarak değerlendirilmiştir. Dr. Mustafa Ö.'nün muayene ortalaması yüksek tutularak destek ödemesinden faydalanmayı amaç edinmiştir. Hasta ortalamasının düşük olmasından bahisle yanında çalışan personellere baskı yapıp, bu yönde rutin aralıklarla bazı kişilerin haberi olmaksızın obezite izlem yapılması yönünde talimatlarının olduğu ifadelerle sabittir. Ayrıca Mustafa Ö.'nün ölü insanlara ait izlemlerin hemşire Süreyya P.'nin yaptığı yönündeki ithamı olanaksızdır. Süreyya P. izlem yapılan tarihlerde Kulu ilçesinde görevlidir."





Ölü insanlar üzerinden veri girişi yapılması savcılıkta





Müfettişlerin hazırladığı tamamlanan soruşturmada şu görüşlere yer verildi:

“İfadelerden anlaşıldığı üzere, deliller ve soruşturma aşamasında yaşanan olaylar, Dr. Mustafa Ö., aile hekimliği ödemesinden faydalanmak için hasta sayısını artırma amacıyla bazı vatandaşları görmeden farazi rakamlarla obezite izlemi girişi yapmıştır. Ölü insanlar üzerinden veri girişi yapılması, başlı başına vatandaşı görmeden işlem yapıldığı konusunda yeterlidir. Bunun sorumluluğunu da birim hemşiresinin üzerine bırakma gayretindedir. Soruşturma neticesinde Dr. Mustafa Ö. hakkında disiplin yönünden, idari yönden, mali yönden, adli yönden işlem yapılması gerekli olduğu kanaatine varılmıştır. Hemşire Süreyya P.'ye de yalnızca disiplin yönünden işlem yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır."





Tamamlanan soruşturma dosyası, Dr. Mustafa Ö. ve poliklinikte görevli hemşire Süreyya P. hakkında ‘idari' soruşturma açılması için Konya Valiliği, ‘adli' soruşturma için de Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Öte yandan kalp hastalığından ölen Emine Dudu Samancı ile yaşlılığa bağlı hastalıktan ölen Ismihan Serttaş'ın ailelerinin ise durumdan haberdar olmadığı ve ikisinin de obezite şikayetinin bulunmadığı belirtildi.