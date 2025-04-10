At cambazı dedesinden el alan seyis, binicileri doğada atla safari kamplarında buluşturuyor

Demirkaynak, Türkiye'nin farklı illerinde safari kampları düzenlediklerini anlatarak, "Düzce ve farklı illerin yaylaları ve kumsallarında kamplar düzenliyoruz. Düzce doğasıyla buna çok müsait bir alan. Kovid-19 döneminden sonra vatandaşlar, çiftliklerinde at yetiştirmeye başladı, binicilik artış gösterdi. Türkiye genelinde topluluğumuz var. Tüm ülke genelinde kamp düzenlediğimizde atını alıp gelenler veya kamp alanına getirilen atları kiralayanlar oluyor." diye konuştu.