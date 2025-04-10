At cambazı dedesinden el alan seyis, binicileri doğada atla safari kamplarında buluşturuyor

Düzce'de at cambazı dedesi sayesinde çocuk yaşta atlarla tanışan Kemal Demirkaynak, 3 yıl önce kurduğu binicilik kursunda oluşturduğu grupla Türkiye'nin dört bir yanında doğada atlarla safari kampları düzenliyor. Zamanla genişleyen grupta, farklı illerdeki yaylalarda, mesire alanlarında ve deniz kıyısında düzenlenen kamplara atlarıyla gelenler, hem doğada at binmenin keyfini yaşıyor hem de 3 gün boyunca birlikte zaman geçiriyorlar.
At cambazı dedesinin yanında başlayan ilgisini seyislikle devam ettiren ve yaklaşık 3 yıl önce binicilik kursu açan Demirkaynak, 15 biniciyle doğada atla safari kampı yapmaya başladı.
Zamanla genişleyen grupta, farklı illerdeki yaylalarda, mesire alanlarında ve deniz kıyısında düzenlenen kamplara atlarıyla gelenler, hem doğada at binmenin keyfini yaşıyor hem de 3 gün boyunca birlikte zaman geçiriyorlar.
Binicilik antrenörü ve seyis Demirkaynak, kamplara katılan binicilerin atlarının genellikle safari atları olduğunu belirtti.
Türkiye'deki usta binicilerin kamplara katıldığına değinen Demirkaynak, etkinliklerin 3 yıldır devam ettiğini fakat bu yıl talebin yoğunluğu dolayısıyla sayısının sıklaştığını aktardı.
Demirkaynak, Türkiye'nin farklı illerinde safari kampları düzenlediklerini anlatarak, "Düzce ve farklı illerin yaylaları ve kumsallarında kamplar düzenliyoruz. Düzce doğasıyla buna çok müsait bir alan. Kovid-19 döneminden sonra vatandaşlar, çiftliklerinde at yetiştirmeye başladı, binicilik artış gösterdi. Türkiye genelinde topluluğumuz var. Tüm ülke genelinde kamp düzenlediğimizde atını alıp gelenler veya kamp alanına getirilen atları kiralayanlar oluyor." diye konuştu.
"Sahil kıyısı çok olumlu ve gelenler kampı çok sevdi"
Kampların farklı illerde düzenli şekilde organize edildiğinden bahseden Demirkaynak, "Kamplarımız farklı illerin doğal güzellikleri arasında yapılıyor. Bu yıl Bolu, Karabük- Safranbolu, Bursa-İnegöl'de ve son olarak Düzce-Akçakoca'da sahil kampı düzenledik. Yaklaşık 80-100 at binicisi birleşip yapıyoruz." dedi.
Demirkaynak, 3 gün süren kampların cuma konaklamayla başlayıp cumartesi ve pazar at binmeyle son bulduğunu anlatarak, "Yaylalarda, sahillerde yapıyoruz. İsteyen çadır kuruyor, isteyen karavanda, isteyen ise otellerde konaklıyor. Önceleri genellikle yayla ve çayırlık alanlarda oluyordu. Bu yıl sahil kesiminde de kamplar yapıyoruz. Sahil kıyısı çok olumlu ve gelenler kampı çok sevdi. Tekrarlamayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.
Yaklaşık 2 yıldır at-doğa safarilerine katılan Muhammet Bişgin, 3 yıl önce at sahibi olduğunu söyledi.
At binmenin kendisini ruhsal ve psikolojik açıdan rahatlattığını dile getiren Bişgin, "Kendi atım, duygusal bağım var. Atlar hisleri kuvvetli hayvanlar. Biz de ondan terapi alıyoruz. Bazen 2 gün yaylaya gidiyor, bazen kumsalda buluşuyoruz. İl dışına gidip binicilerle bir araya geliyor kaynaşıyoruz. Farklı kültürlerle tanışıyoruz." ifadelerini kullandı.