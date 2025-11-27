Bahçelievler'de bina yıkılınca ortaya çıktı: 40 sene boyunca iki apartman tek duvarı kullanmış

Bizim tek isteğimiz inşaat firması neden ödesin o kadar masrafı, biz niye bu kadar eziyeti çekelim gelsin müteahhit çünkü müteahhitin suçu gelsin ödesin yani bizim apartmanımızın müteahhiti suçlu. Ben 25 yıldır buradayım, bu bina 1993 inşaattan alınma dairedir yani. Ben şok oldum zaten komşularım haber verdi nasıl geldiğimi bilemedim. Geldim gördüm yok bütün eşyalar batmış herşey batmış yazık. Mahvolduk 3 çocukla. Ben istiyorum gelsin o müteahhit çektiğimiz eziyeti görsün. Gece soğukta kaldık. Bu bize hak mı" diye konuştu.