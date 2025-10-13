Barışa tek engel İsrail

Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yüksek faiz yatırım ve üretimi baskılıyor
Mardin’deki Galatasaray Spor ve Eğitim Merkezi’nin açılışında gazetecilerle biraraya gelen Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, faiz politikasını eleştirdi: “Yüksek faiz ve enflasyon sarmalı, sanayiden yatırımlara tüm üretim zincirini baskılıyor. Üretim maliyetleri kontrol altına alınmazsa sürdürülebilir büyüme zorlaşır.”
İsrail'e güven olmaz
İsrail’in iki yıldır sürdürdüğü soykırımın ardından Gazze’de ateşkes ilan edildi. Filistinliler umutla evlerine dönse ve dünya barış konusunda uzlaşsa da, İsrail’in kirli sicili endişelere yol açıyor. 7 Ekim 2023’ten sonra ilan edilen iki ateşkesi bozan terör devleti, Hamas rehineleri teslim ettikten sonra saldırılara başlayabilir.
Adım adım play-off'a
A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan'da tarihi bir galibiyet elde ederek, grupta 2. sıraya yükseldi. Ay-yıldızlılarımızın hedefi, yarın Kocaeli’de Gürcistan karşısında da 3 puanı alarak ilk 2 sıra konusunda rahatlamak. Böylece Dünya Kupası biletinin son aşaması olan play-off’lara adımızı yazdırmış olacağız.