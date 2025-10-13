Barışa tek engel İsrail

Adım adım play-off'a

A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan'da tarihi bir galibiyet elde ederek, grupta 2. sıraya yükseldi. Ay-yıldızlılarımızın hedefi, yarın Kocaeli’de Gürcistan karşısında da 3 puanı alarak ilk 2 sıra konusunda rahatlamak. Böylece Dünya Kupası biletinin son aşaması olan play-off’lara adımızı yazdırmış olacağız.