Barışa tek engel İsrail

04:0013/10/2025, Pazartesi
G: 13/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Ekim 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Yüksek faiz yatırım ve üretimi baskılıyor

Mardin’deki Galatasaray Spor ve Eğitim Merkezi’nin açılışında gazetecilerle biraraya gelen Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, faiz politikasını eleştirdi: “Yüksek faiz ve enflasyon sarmalı, sanayiden yatırımlara tüm üretim zincirini baskılıyor. Üretim maliyetleri kontrol altına alınmazsa sürdürülebilir büyüme zorlaşır.”


İsrail'e güven olmaz

İsrail’in iki yıldır sürdürdüğü soykırımın ardından Gazze’de ateşkes ilan edildi. Filistinliler umutla evlerine dönse ve dünya barış konusunda uzlaşsa da, İsrail’in kirli sicili endişelere yol açıyor. 7 Ekim 2023’ten sonra ilan edilen iki ateşkesi bozan terör devleti, Hamas rehineleri teslim ettikten sonra saldırılara başlayabilir.


Adım adım play-off'a

A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan'da tarihi bir galibiyet elde ederek, grupta 2. sıraya yükseldi. Ay-yıldızlılarımızın hedefi, yarın Kocaeli’de Gürcistan karşısında da 3 puanı alarak ilk 2 sıra konusunda rahatlamak. Böylece Dünya Kupası biletinin son aşaması olan play-off’lara adımızı yazdırmış olacağız.

