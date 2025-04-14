Başkent'te tarihi dönüşüm: Bakan Uraloğlu "23 yılda 728 milyar 40 milyon liralık yatırım yaptık" diyerek paylaştı

'19 kara yolu projesinde çalışmalar devam ediyor'





Yatırımların sadece otoyollarla sınırlı olmadığını belirten Uraloğlu, "Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve bağlantı yollarını hizmete açtık. Yargıtay köprülü kavşağı, Kızılcahamam Hastanesi farklı seviyeli kavşağı ve Polatlı şehir geçişi gibi nice projeyi hizmete alarak araç yoğunluğunu azalttık. Şu anda da toplam proje tutarı 29 milyar 181 milyon lira olan 19 kara yolu projesinde çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ankara'da tarihi köprüleri de restore ederek kültürel mirası da koruduklarını belirten Uraloğlu, "Sadece modern yollar inşa etmiyoruz, tarihimize de sahip çıkıyoruz. Akköprü, Dağkaya Köprüsü, Etlik ve Altındağ gibi tarihi köprülerimizi de restore ederek hem kültürel değerlerimizi yaşatıyor hem de bu eserleri ulaşım altyapımızın bir parçası haline getiriyoruz" dedi.



