Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Batman
Batman'da iki otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Batman'da iki otomobil çarpıştı: 12 yaralı

22:4931/05/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Gökçepınar köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 46 LB 847 ve 23 ADJ 682 plakalı otomobiller çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Kazada yaralanan Ayfer A. (29), Yasin Baran A. (3), Mizgin D. (10), İkra A. (8), Emine A. ve Ayşe A. ile ismi öğrenilemeyen 6 kişi, ambulanslarla Gercüş ve Hasankeyf devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Batman
#Trafik kazası
#Yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS başvurularında son viraj: İşte kaçırılmaması gereken tarihler