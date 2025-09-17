Bayburt'ta ehliyetsiz sürücü engelli vatandaşa çarpıp kaçtı: Sadece ben değil insanlık ve vicdan da yaralandı

"Vicdanlar da yaralandı"





Yaşanan kazadan sonra en çok sürücünün kaçmasına üzüldüğünü belirten, Demir, "Sürücü olayın ardından kaçmayıp yardımcı olsaydı, insanlığın değerlerinden bir şey kaybetmediğini bize göstermiş olurdu" diyerek, "Motosiklet kullanıcısının çarpması sonucu yere düştüm ve sürücü olay yerinden kaçtı. O sırada orada bulunan vatandaşlar yardıma koştu. Olay yerine gelen polis, sağlık ekipleri eşliğinde hastaneye götürüldüm. Kafamda açılma vardı, tedavim yapıldı. Şu anda iyileşme sürecindeyim. Kaza anında sürücü kaçtı o gün sadece ben değil, insanlık ve vicdan da yaralandı" ifadelerini kullandı.