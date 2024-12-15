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Beşiktaş'ta kahreden kaza: İETT otobüsü kadının başını ezdi

Beşiktaş'ta kahreden kaza: İETT otobüsü kadının başını ezdi

19:1915/12/2024, Pazar
G: 15/12/2024, Pazar
DHA
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde feci bir kaza yaşandı. Minibüsten indiği sırada durağa doğru yürüyen kadın İETT otobüsünün altında kaldı. Lütfiye Koyunoğlu'nun (38) hayatını kaybettiği kazada, otobüs şoförü gözaltına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, saat 11.30 sıralarında 4. Levent mevkii Konaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolculuk yaptığı minibüsten inen Lütfiye Koyunoğlu, durağa yürümeye başladı. 

O sırada yolcu almak için durağa ilerleyen 500T hat numaralı 34 BEZ 179 plakalı Tuzla-Cevizlibağ seferini yapan İETT otobüsünün şoförü Kemal B. (61) Koyunoğlu'na çarptı. Otobüsün altında kalan kadın, başının üstünden otobüsün arka lastiğinin geçmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. 

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu kadının cenazesi, savcılık kararıyla çevredeki bir hastanenin morguna kaldırıldı. Şoför Kemal B. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

 'KADININ BİRİ ÇIĞLIK ATIYORDU'


Olayla ilgili konuşan bir esnaf, "Kadının biri büfenin önünde çığlık atıyordu. Merak ettim, neden çığlık atıyor diye merak ettim gittim baktım. Yerdeki bayana otobüsün vurduğunu görmüş. Yanına gittim baktım, kadının kafası paramparça olmuş yerdeydi. Ambulans çağırdılar ölmüştü" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

#İETT
#Beşiktaş
#Ölüm

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