Beşiktaş'ta kahreden kaza: İETT otobüsü kadının başını ezdi

'KADININ BİRİ ÇIĞLIK ATIYORDU'





Olayla ilgili konuşan bir esnaf, "Kadının biri büfenin önünde çığlık atıyordu. Merak ettim, neden çığlık atıyor diye merak ettim gittim baktım. Yerdeki bayana otobüsün vurduğunu görmüş. Yanına gittim baktım, kadının kafası paramparça olmuş yerdeydi. Ambulans çağırdılar ölmüştü" dedi.