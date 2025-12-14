Beyoğlu'nda 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda 3 katlı binanın 3'üncü katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, saat 20.00 sıralarında Kalyoncu Kulluoğlu Mahallesi Camcı Musa Sokak'taki 3 katlı binanın 3'üncü katında bilinmeyen nedenle çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

