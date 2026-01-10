Yeni Şafak
Bingöl’de yoğun kar yağışı sonrası ekipler seferber oldu

00:4510/01/2026, Cumartesi
IHA
Bingöl genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından ulaşımda aksama yaşanmaması ve sağlık hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi amacıyla ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Merkeze bağlı Yelesen köyünde hasta almaya giden bir ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle yoldan çıkarak kara saplandı. Olayın ardından bölgeye yönlendirilen ekiplerin müdahalesiyle ambulans kısa sürede bulunduğu yerden kurtarıldı. 

Öte yandan Karlıova ilçesine bağlı Bahçeköy’de hasta ihbarı alınması üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, sağlık çalışanlarının ulaşımda herhangi bir sorun yaşamaması için ambulansa eşlik ederek yol güvenliğini sağladı.

Zorlu kış şartlarına rağmen sahada görev yapan ekiplerin, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmalarına kararlılıkla devam ettiği bildirildi.


