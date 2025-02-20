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Bir babanın en acı günü: Aracıyla manevra yapan baba çocuğunu ezdi

Bir babanın en acı günü: Aracıyla manevra yapan baba çocuğunu ezdi

17:4420/02/2025, четверг
AA
IHA
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Düzce'de, babasının park etmeye çalıştığı otomobilin altında kalan 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi, Karacahacı Musa Mahallesi'ndeki camide kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Eşi A.A. ve 1,5 yaşındaki çocukları K.A.A. ile dün akşam saatlerinde alışveriş yaptıktan sonra aracıyla Karacahacı Musa Mahallesi'ndeki evlerinin bulunduğu siteye gelen E.A, çocuğu ve eşi indikten sonra otomobili park etmek için hareket etti.



Bu sırada K.A.A, otomobilin altında kaldı. Durumu fark eden çift, çocuğu bulunduğu yerden alarak 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.



Bölgeye gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan, ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk kurtarılamadı.


Polis tarafından ifadesi alınan baba serbest bırakıldı.

Öte yandan, çocuğun cenazesi, Karacahacı Musa Mahallesi'ndeki camide kılınan namazın ardından aile kabristanlığında defnedildi.



Baba cenaze namazında güçlükle ayakta durabildi.

#Düzce
#Baba
#Trafik kazası
#Çocuk

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