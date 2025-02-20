Eşi A.A. ve 1,5 yaşındaki çocukları K.A.A. ile dün akşam saatlerinde alışveriş yaptıktan sonra aracıyla Karacahacı Musa Mahallesi'ndeki evlerinin bulunduğu siteye gelen E.A, çocuğu ve eşi indikten sonra otomobili park etmek için hareket etti.







