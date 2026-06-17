Biz olmasak İsrail olmazdı

Yasal faize enflasyon sınırı

Yüksek faiz nedeniyle dava ve icra dosyalarında katlanan borçları frenleyecek bir düzenleme yapılacak. 12'nci Yargı Paketi'nde yer alacak düzenlemeyle yüzde 38,75 seviyesindeki reeskont faiz oranın yüzde 80'ini (yani 31'i) aşamayacak. Bu adımla hem alacaklının enflasyon karşısındaki kaybı telafi edilecek hem de vatandaşın uzun yargı süreçlerinde aşırı faiz yükü altında kalmasının önüne geçilecek.