Biz olmasak İsrail olmazdı

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 17 Haziran 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Yasal faize enflasyon sınırı
Yüksek faiz nedeniyle dava ve icra dosyalarında katlanan borçları frenleyecek bir düzenleme yapılacak. 12'nci Yargı Paketi'nde yer alacak düzenlemeyle yüzde 38,75 seviyesindeki reeskont faiz oranın yüzde 80'ini (yani 31'i) aşamayacak. Bu adımla hem alacaklının enflasyon karşısındaki kaybı telafi edilecek hem de vatandaşın uzun yargı süreçlerinde aşırı faiz yükü altında kalmasının önüne geçilecek.
Ben olmasaydım İsrail olmazdı
İran anlaşmasıyla bölgedeki hesapları altüst olan İsrail'de ABD Başkanı Trump ve yönetimine yönelik saldırılar devam ediyor. Trump'a "ezik", Vance'e "pislik" diyen İsrailli yorumcular, ABD yönetimini hedef aldı, Yahudi lobisi de Kongre kartını çekti. Trump ise "ABD olmasaydı İsrail olmazdı" restini çekerken, "Lübnan'da saldırılarını sonlandırmasını" istedi.
Bu sefer sakin kalacağız
A Milli Futbol Takımı, grubun ikinci maçında cumartesi günü Paraguay ile oynayacağı mücadeleye odaklanmış durumda. Teknik direktör Vincenzo Montella, Avustralya maçının aksine, daha sabırlı ve dengeli bir oyun oynatmayı planlıyor. Deneyimli çalıştırıcı, takımın sakin kalmasını istedi.