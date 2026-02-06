Bodrum'da toplam 109 ev ve iş yerini su bastı: Metrekareye 65 kilogram yağış düştü

VALİ AKBIYIK'TAN AÇIKLAMA





Muğla Valisi İdris Akbıyık sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Marmaris ve Bodrum ilçelerimiz başta olmak üzere il genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde yer yer su taşkınları meydana gelmiştir. Yağışların başladığı andan itibaren 474 araç, 59 iş makinesi, 100 motopomp, 36 dalgıç pompa ve 1,127 personel ile sahada görev yaparak vatandaşlarımızın yanında olduk. Gece boyunca fedakarca çalışan AFAD, İtfaiye, MUSKİ, DSİ, Emniyet, Jandarma, sivil toplum kuruluşları, ADM Elektrik, Bodrum Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Sahil Güvenlik ve Karayolları personeline teşekkür ederiz. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullandı.