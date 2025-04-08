Bolu Dağı'nda yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 20 metreye düştü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü. Ayrıca gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

1 /4 Bolu'nun yükseklerinde gece saatlerinde kar yağışı başladı. TEM'in Bolu geçişi ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkisini yitirdi.

2 /4 Yoğun sisin etkili olduğu D-100'ün Bolu Dağı kesimi ve Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü.

3 /4 Öte yandan gece saatlerinde etkili olan kar sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.